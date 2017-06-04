Bariyerlere Saplanan Aracın Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Edinilen bilgiye göre, kaza, gece saatlerinde Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunun 102. kilometresinde meydana geldi. Nurettin Kara'nın (39) kullandığı 46 PH 791 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki çelik bariyerlere çarptı. Bariyer araca saplanırken içerisinde sıkışan sürücü, itfaiyenin uzun süren çalışması sonucu çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği sürücü kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından Birecik Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.
(sondakika.com)