Barzani: Refererandum için pişman değilim

Giriş Tarihi: 8 Kasım 2017 Çarşamba 21:29

Mesud Barzani bağımsızlık referandumun sonra ilk kez verdiği röportajla 25 Eylül’de Kürdistan’da yapılan bağımsızlık referandumu ve sonrasında yaşanan gelişmelere dair önemli açıklamalarda bulundu.

ABD radyosu NPR'den Jane Arraf'a konuşan Başkan Barzani, referanduma Rusya'nın pozitif baktığını da ifade ederek, "Belki de Ruslar ABD'den daha iyi bir dost olabilirler"dedi.

"ABD'nin ses çıkarmaması bizi şaşırttı, ilişkilerimizi revize edeceğiz"

Mesud Barzani, bölgede referandumdan sonra yaşanan onca şeye rağmen referandum kararından asla pişman olmadığını belirterek, "İran destekli paramiliter güçlerle, Irak Ordusu'nun, ABD'nin kendilerine tedarik ettiği tanklar ile petrol kenti ve Kürtler için önemli bir kent olan Kerkük'ü almasına ABD'nin ses çıkarmamasına şok olduk" dedi ve ekledi: "Amerikan silahları, Abram tankları ve ABD'nin Irak ordusuna IŞİD ile mücadele etmesi için verdiği silahları kullanıyorlardı. Ama bu silahları insanlar üzerinde kullandılar ve Amerika sessiz kaldı. Tabii ki bu beklenmedik bir durumdu. Yani ABD ile ilişkileri ciddi bir şekilde revize edeceğimizi söyleyebilirim."

Mesut Barzani, Rusya'nın referanduma daha pozitif yaklaştığını ve bugün "Belki de Rusların Amerika'dan daha iyi bir dost olabiliceğini" de ifade ederek, "Kürt savaşçıları genelde ödeme almadan, yetersiz ekipmanla hem el-Kaide hem IŞİD ile savaştı"diye belirtti.

Kürt bölgesinde yaşayanlar üzerinde 16 Ekim ve sonrasında yaşananların etki bırakacağını söyleyen Barzani, "Çünkü, insanların ABD'ye olan sevgisi, umudu ve güveni azaldı ve her geçen gün azalmaya devam ediyor"diye konuştu.

"Asla Pişman Değilim ve Gurur Duyuyorum"

Mesut Barzani, referandum kararı ve sonuçları ile gurur duyduğunu ve pişman olmadığını bir kez daha yineleyerek, "Tabi ki sonuçla gurur duyuyorum; Kürdistan halkına sandığa gitme fırsatı verdiğimiz için gurur duyuyorum ve bundan pişman değilim. Halen bir Kürt devleti kaçınılmazdır. Genç nesilin büyük çoğunluğu Peşmerge değil. Fakat, hepsinin savaşçı ve bağımsızlık için çalışacaklarına inanıyorum" dedi.

kaynak: peyamakurd.com