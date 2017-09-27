Barzani'den Türkiye'ye özel teşekkür

Giriş Tarihi: 27 Eylül 2017 Çarşamba 01:06

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, dün yapılan bağımsızlık referandumunun ardından görüntülü bir mesaj yayımladı.



ZAFERİNİ İLAN ETTİ



Mesajında, referandum başarısı ile bütün dünyaya Kürt halkının bağımsızlık talebini ilettiği için halkına teşekkür ettiğini belirten Barzani, "Tüm şehitlerimizin ruhları şad oldu. İraderimiz kırılmadı ve bundan sonra yeni bir süreç başlamıştır. Irak hükümeti 2005 yılında kabul edilen anayasayı işletmedi. Bundan dolayı Kürdistan halkı yeni bir yolu benimsedi ve 25 Eylül'de bağımsızlık istediğini gösterdi. Biz yeni bir Irak'a olur dedik ama onlar eskinin anlayışını tekrar etti. Kürdistan halkının iradesine saygı gösterin. Büyük facialarla ortaya çıkan yollarda ısrar etme ve devam etme doğru değildir" dedi.



"REFERANDUM SINIRLARIN ÇİZİLMESİ İÇİN DEĞİLDİR"



Konuşmasında Irak Başbakanı Haydar Abadi ile diğer Iraklı yetkililere seslenerek diyaloğa hazır olduğunu belirten Barzani,"Referandum sınırların çizilmesi için değildir. Biz diyaloga hazırız. Biz komşularımızla hiçbir sorun yaşamak istemiyoruz. Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çüzümüne yardımcı olmalarını istiyoruz" dedi.



"TÜRKİYE İLE İRAN'IN DOSTLUKLARINI GÖRDÜK"



Konuşmasında Türkiye'ye geçmişte yaptıkları için teşekkür eden Barzani "Kimyasal saldırılarla halkımız vurulduğunda, Türkiye ile İran'ın dostluklarını gördük. Uluslararası topluma da sesleniyorum. Biz terörle savaşta en önde savaştık, milyonlarca insana kucak açtık. Siyasi taraflar, bu konuda siyasal çekişmeleri bir kenara bırakarak yurtseverlik bilinciyle referanduma yaklaşsınlar. Tüm gençler de referandum sonuçları açıklandığında sevinçlerini medeni yollarla yaşasınlar" dedi.



Referandumun suç veya uluslararası sözleşmelere de aykırı olmadığını da belirten Barzani, "Önümüzde parlak bir ufuk açılmıştır. Uluslararası koalisyonun bir parçası olarak DEAŞ'a karşı savaşacağız. Tehdidi bırakın, gelin dost iki komşu olalım" ifadelerini kullandı.



BAĞDAT'A DİYALOG ÇAĞRISI



Anayasanın ihlal edildiğini ve bu durumun kendi kaderlerini tayin etme hakkı tanıdığını belirten Barzani "Kimse bize sitemde bulunmasın. Irak'a, komşular ve uluslararası topluma özel bir mesajım; ciddi ve sakin bir şekilde yaşananları ele almalarını talep ediyorum. Başarısız bir deneyim sürdürmenin anlamı yok. Irakhükümetine çağrım; yaptırım ve cezalandırma yerine, diyaloga başlayalım. Her iki taraf için de en iyi yol diyalogdur. Son 25 yıldır kimseye tehdit olmadığımızı kantladık, herkesle barış seçeneğini seçtik. Teröre karşı savaşta uluslararası koalisyonun önemli bir tarafı olarak kalmaya devam edeceğiz" dedi.



Kuzey Irak'taki mültecilerin, evlerine dönene kadar güvende olacaklarını da söyleyen Barzani, Bağdat'ın sert uyarıları için de "Bizi tehdit etmeyin" diyerek konuşmasını şöyle bitirdi:



"REFERANDUMLA YENİ BİR SÜRECE GİRİLDİ"



Kürdistan halkına, verdiği kurbanlara karşı cezalandırılma tehdidiyle yanıt verilmesini şaşkınlıkla karşılıyoruz. Kürdistan halkı olarak, bugün her zamankinden daha fazla birliğe ihtiyacımız var. Bütün ihtilafları bir tarafa bırakarak, birlik olmalıyız. Referandumla yeni bir sürece geçildi. Irakhükumeti halkı tehdit etmeyi bırakmalıdır.





(haberler.com)