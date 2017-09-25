Barzani'nin Eşi, Referandum Oylamasına Damga Vurdu

Giriş Tarihi: 25 Eylül 2017 Pazartesi 19:14

Irak'ın Kuzeyinde bağımsız bir Kürt devleti kurmak isteyen Mesud Barzani'nin, başta Türkiye olmak üzere İran ve Irak'ın taleplerini görmezden gelerek aldığı karar doğrultusunda referanduma gidiliyor.

DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİM

Oy vermek için Erbil'de sandık başına giden IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, ailesiyle poz verdi. Bu esnada Neçirvan Barzani'nin eşi Nebila Mesud Barzani'deki değişim dikkatlerden kaçmadı.

BARZANİ AİLESİ DEĞİŞİYOR MU?

Bölgede şeyh ve muhafazakar aile yapıları ile bilinen Barzani ailesinin kadınları, geleneksel örtülü kıyafetler giyinirlerdi. Ancak aynı zamanda Mesur Barzani'nin de kızı olan Neçirvan Barzani'nin eşi Nebila Barzani'nin oy kullanmaya siyah kıyafeti ve başında başörtüsü olmadan gelmesi "Barzani ailesi değişiyor." dedirtti.

ÇOCUKLARI PEŞMERGE KIYAFETİYLE GELDİ

Nebila Barzani, modern çizgisiyle boy gösterirken çocuklarının peşmerge kıyafetleriyle gelmesi gözlerden kaçmadı.

(sondakika.com)