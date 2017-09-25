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Barzani'nin Eşi, Referandum Oylamasına Damga Vurdu

Daha önce giydiği geleneksel örtülü kıyafetler ile basına poz veren Neçirvan Barzani'nin eşi Nebila Barzani'nin oy kullanmaya başörtüsüz gelmesi "Barzani ailesi değişiyor" yorumlarına neden oldu.

Giriş Tarihi: 25 Eylül 2017 Pazartesi 19:14
Barzani'nin Eşi, Referandum Oylamasına Damga Vurdu

Irak'ın Kuzeyinde bağımsız bir Kürt devleti kurmak isteyen  Mesud Barzani'nin, başta  Türkiye olmak üzere  İran ve  Irak'ın taleplerini görmezden gelerek aldığı karar doğrultusunda referanduma gidiliyor.

DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİM

Oy vermek için  Erbil'de sandık başına giden IKBY Başbakanı  Neçirvan Barzani, ailesiyle poz verdi. Bu esnada  Neçirvan Barzani'nin eşi Nebila  Mesud Barzani'deki değişim dikkatlerden kaçmadı.

BARZANİ AİLESİ DEĞİŞİYOR MU?

Bölgede şeyh ve muhafazakar aile yapıları ile bilinen Barzani ailesinin kadınları, geleneksel örtülü kıyafetler giyinirlerdi. Ancak aynı zamanda Mesur Barzani'nin de kızı olan  Neçirvan Barzani'nin eşi Nebila Barzani'nin oy kullanmaya siyah kıyafeti ve başında başörtüsü olmadan gelmesi "Barzani ailesi değişiyor." dedirtti.

ÇOCUKLARI PEŞMERGE KIYAFETİYLE GELDİ

Nebila Barzani, modern çizgisiyle boy gösterirken çocuklarının peşmerge kıyafetleriyle gelmesi gözlerden kaçmadı.

 

 

 

(sondakika.com)

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