Barzani'nin Kanalı Rudaw, Türksat'tan Çıkarılacak

Giriş Tarihi: 25 Eylül 2017 Pazartesi 10:27

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bağımsızlık referandumuna karşı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) adım attı. Olağanüstü toplanan RTÜK, toplantıda Rudaw'ın Türksat uydusundan çıkarılmasına karar verdi.



RUDAW, TÜRKSAT'TAN ÇIKARILACAK



Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Kuzey Irak merkezli yayın kuruluşu Rudaw'ın, Türksat uydusundan çıkarılmasını görüşmek üzere olağanüstü toplandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin referandum kararı sonrası, Kuzey Irak merkezli yayın kuruluşu Rudaw'ın Türksat'tan çıkarılması gündeme geldi. Bunun üzerine RTÜK olağanüstü toplandı. Toplantıda Rudaw'ın, Türksat uydusundan çıkarılması kararı alındı.



(haberler.com)