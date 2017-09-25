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Barzani'nin Kanalı Rudaw, Türksat'tan Çıkarılacak

RTÜK, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin referandum kararı sonrası, Kuzey Irak merkezli yayın kuruluşu Rudaw'ın Türksat'tan çıkarılmasına karar verdi.

Giriş Tarihi: 25 Eylül 2017 Pazartesi 10:27
Barzani'nin Kanalı Rudaw, Türksat'tan Çıkarılacak

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bağımsızlık referandumuna karşı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) adım attı. Olağanüstü toplanan RTÜK, toplantıda Rudaw'ın Türksat uydusundan çıkarılmasına karar verdi.

RUDAW, TÜRKSAT'TAN ÇIKARILACAK

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Kuzey Irak merkezli yayın kuruluşu Rudaw'ın, Türksat uydusundan çıkarılmasını görüşmek üzere olağanüstü toplandı.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin referandum kararı sonrası, Kuzey Irak merkezli yayın kuruluşu Rudaw'ın Türksat'tan çıkarılması gündeme geldi. Bunun üzerine RTÜK olağanüstü toplandı. Toplantıda Rudaw'ın, Türksat uydusundan çıkarılması kararı alındı.

(haberler.com)

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