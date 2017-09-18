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Barzani'nin Referandumuna Fransa'dan da Ret Geldi: Uygunsuz Buluyoruz
Barzani'nin Referandumuna Fransa'dan da Ret Geldi: Uygunsuz Buluyoruz
Fransa Dışişleri Bakanı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin yapmayı planladığı bağımsızlık referandumunu "uygunsuz" olarak niteledi.
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Giriş Tarihi:
18 Eylül 2017 Pazartesi 16:06
olduğunu söyledi ve Bağdat ile Erbil arasında diyalog çağrısı yaptı.
(sondakika.com)
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