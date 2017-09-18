Ana Sayfa Dünya Barzani'nin Referandumuna Fransa'dan da Ret Geldi: Uygunsuz Buluyoruz

Barzani'nin Referandumuna Fransa'dan da Ret Geldi: Uygunsuz Buluyoruz

Fransa Dışişleri Bakanı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin yapmayı planladığı bağımsızlık referandumunu "uygunsuz" olarak niteledi.

Giriş Tarihi: 18 Eylül 2017 Pazartesi 16:06
Barzani'nin Referandumuna Fransa'dan da Ret Geldi: Uygunsuz Buluyoruz

olduğunu söyledi ve Bağdat ile Erbil arasında diyalog çağrısı yaptı.

 

(sondakika.com)

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Kurumsal

İçerik

Şanlıurfa

Urfa Haber

Urfa

Yukarı Çık