Başbakan Kabineyi Açıkladı! 6 Bakan Geldi, 6 Bakan Gitti

Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 15:46

Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım, kameralar karşısına geçti, yeni kabineyi açıkladı. Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulundaki değişikliğe ilişkin, "Ne görevi bırakan ne de görevi alanın birbirine üstünlüğü söz konusu değildir. Ama bu bir bayrak yarışıdır, bir kan değişimidir ve Bakanlar Kurulunda zaman zaman bir yeni değişikliğe ihtiyaç duyulduğunda bunlar yapılır." dedi. Kabineye 6 yeni isim girdi, 5 bakanın yeri değişti. Adalet Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Çalışma Bakanı, Sağlık Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı, Gida Tarım ve Hayvancılık Bakanı, Gençlik ve Spor Bakanı değişti.



KÜLLİYE'DEN ÇIKIP BASININ KARŞISINA GEÇTİ



Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulünün ardından basın toplantısı düzenledi.



65. Hükümet'te yapılan değişiklikleri açıklayan Yıldırım, yeni isimlerden oluşan Bakanlar Kurulunun hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.



Söz konusu değişiklikle 15 bakanın aynı görevlerini sürdürmeye devam edeceğini belirten Yıldırım, yeni görev alan bakanların da görev bayrağını devralacaklarını bildirdi.



Başbakan Yıldırım, 26 bakan ve başbakan yardımcısından oluşan Bakanlar Kurulunun 11 üyesinde ya yer değişikliği ya da görev değişikliği şeklinde bir sonucun ortaya çıktığını ifade etti.



Bugüne kadar Bakanlar Kurulunda görev yapan ve bu değişiklikle görev almayan, görevine devam etmeyenlere yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkürlerini ileten Yıldırım, yeni görev alanlara da başarılar diledi.



"BU BİR BAYRAK YARIŞIDIR, KAN DEĞİŞİMİDİR"



Açıklama sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, "Bu isimleri belirlenirken kriter ne oldu?" sorusuna şu cevabı verdi:



"Bir bakarsınız bu konuşulmaz, değişiklik yapılır. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik, gerekli görüşmeleri, istişareleri yaptık. Bugün de yapılan bu değişikliği kamuoyuyla paylaşıyoruz. Tabii ki arkadaşlarımız, görev yapanlar, bugün Bakanlar Kurulunda yeni göreve başlayacaklar, hepsi birbirinden üstün, kapasiteli, meziyetlere sahip arkadaşlar. O bakımdan ne görevi bırakan ne de görevi alanın birbirine üstünlüğü söz konusu değildir. Ama bu bir bayrak yarışıdır, bir kan değişimidir ve Bakanlar Kurulunda zaman zaman bir yeni değişikliğe ihtiyaç duyulduğunda bunlar yapılır. Genel olarak demokraside ve siyasette olan bir şeydir."



Yıldırım, görev dağılımına ilişkin bir soruya ise "Görev dağılımıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Özellikle başbakan yardımcılarının görev dağılımıyla, hangi kurumlardan, hangi başbakan yardımcıları, kimin sorumlu olacağı konusu. Gün içerisinde daha sonra ilan edilecektir." karşılığını verdi.



5 BAŞBAKAN YARDIMCISINDAN 4'Ü DEĞİŞTİ



Başbakan yardımcılarından 5 isimden 4'ü değişti. Başbakan yardımcılarından yerini koruyan tek isim Mehmet Şimşek oldu. Mehmet Şimşek Başbakan Yardımcılığına göreve devam ederken diğer dört Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Fikri Işık, Recep Akdağ, Hakan Çavuşoğlu oldu.



İlk defa kabineye giren isimler



KABİNEYE YENİ GİREN İSİMLER

Hakan Çavuşoğlu - Başbakan Yardımcısı

Abdülhamit Gül - Adalet Bakanı

Jülide Sarıeroğlu - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Osman Aşkın Bak - Gençlik ve Spor Bakanı

Ahmet Eşref Fakıbaba - Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Ahmet Demircan - Sağlık Bakanı



ÜSTÜ ÇİZİLENLER



Tuğrul Türkeş

Veysi Kaynak

Gençlik ve Spor Bakanı - Akif Çağatay Kılıç

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı - Mehmet Müezzinoğlu

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı - Faruk Çelik

Kültür ve Turizm Bakanı - Nabi Avcı

Yeni kabineye giremeyen isimler



İŞTE YENİ BAKANLAR KURULU:



Başbakan Yardımcıları: ​



Bekir Bozdağ (Yozgat Milletvekili),



Mehmet Şimşek (Gaziantep Milletvekili),

Fikri Işık (Kocaeli Milletvekili),

Recep Akdağ (Erzurum Milletvekili),

Hakan Çavuşoğlu (Bursa Milletvekili)

Adalet Bakanı: Abdulhamit Gül (Gaziantep Milletvekili)

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı: Fatma Betül Sayan Kaya (İstanbul Milletvekili)

Avrupa Birliği Bakanı: Ömer Çelik (Adana Milletvekili)

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Faruk Özlü (Düzce Milletvekili)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Julide Sarıeroğlu (Ankara Milletvekili)

Çevre ve Şehircilik Bakanı: Mehmet Özhaseki (Kayseri Milletvekili)

Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu (Antalya Milletvekili)

Ekonomi Bakanı: Nihat Zeybekci (Denizli Milletvekili)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Berat Albayrak (İstanbul Milletvekili)

Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak (İstanbul Milletvekili)

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı: Ahmet Eşref Fakıbaba (Şanlıurfa Milletvekili)

Gümrük ve Ticaret Bakanı: Bülent Tüfenkci (Malatya Milletvekili)

İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu (Trabzon Milletvekili)

Kalkınma Bakanı: Lütfi Elvan (Mersin Milletvekili)

Kültür ve Turizm Bakanı: Numan Kurtulmuş (Ordu Milletvekili)

Maliye Bakanı: Naci Ağbal (Bayburt Milletvekili)

Milli Eğitim Bakanı: İsmet Yılmaz (Sivas Milletvekili)

Milli Savunma Bakanı: Nurettin Canikli (Giresun Milletvekili)

Orman ve Su İşleri Bakanı: Veysel Eroğlu (Afyonkarahisar Milletvekili)

Sağlık Bakanı: Ahmet Demircan (Samsun Milletvekili)

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı: Ahmet Arslan (Kars Milletvekili)

ERDOĞAN SİNYALİ VERMİŞTİ

16 Nisan referandumunun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Genel Başkanlığı görevini üstlenmesiyle birlikte "Metal yorgunluğu var" diyerek kabine değişikliğinin sinyalini vermişti.



(haberler.com)