Başbakan Yardımcısı Şimşek Batman'da

Giriş Tarihi: 9 Ocak 2018 Salı 18:03

Beraberinde AK Parti Ankara Milletvekili Cemil Çiçek ve eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu ile Batman'a gelen Şimşek, kalp krizi nedeniyle vefat eden FERNAS Şirketler Grubunun kurucusu, iş adamı Nasıroğlu için cenaze töreninin düzenlendiği merkeze bağlı Kayabağ köyüne geçti.

Nasıroğlu için öğleyin kılanan cenaze namazına Bakan Şimşek'in yanı sıra Cemil Çiçek, Abdülkadir Aksu, Batman Valisi Ahmet Deniz, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, AK Parti İl Başkanı Murat Güneştekin, belediye başkanları, iş adamları ile Nasıroğlu'nun yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Şimşek, Nasıroğlu'nun vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

"Çok değerli bir büyüğümüzü, gerçekten çok saygı duyduğumuz, çok sevdiğimiz, Batman'ın, ülkemizin yetiştirdiği ender, hayırsever, başarılı bir ağabeyimizi Necat amcayı kaybettik. Mekanı cennet olsun. Gerçekten hepimizin takdir ettiği çok değerli bir ağabeyimizdi. Takdiri ilahi." diyen Şimşek, Nasıroğlu'na Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır, Batmanlılara da başsağlığı dilediğinde bulundu.

Nasıroğlu'nun cenazesi daha sonra Kayabağ köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Başbakan Yardımcısı Şimşek ve beraberindekiler daha sonra evlerinde ziyaret ettikleri Nasıroğlu ailesine başsağlığı diledi.

AA