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Başbakan'dan Urfa'da şehit ailesine ziyaret

Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul'da şehit edilen Mustafa Direkli'nin Şanlıurfa'daki ailesini ziyaret etti.

Giriş Tarihi: 19 Eylül 2017 Salı 10:44
Başbakan'dan Urfa'da şehit ailesine ziyaret

Yıldırım, şehit Direkli'nin babası Nihat Direkli'nin Esentepe Mahallesi'ndeki evine geldi.

Şehit evi önünde ellerinde Türk bayraklarıyla kendisini karşılayan vatandaşları selamlayan Yıldırım, Direkli ailesinin evine geçti.

Yıldırım'ın, basına kapalı gerçekleşen ziyarette, şehit ailesine taziyelerini ilettiği, şehidin babasına Türk bayrağı ve Kuran-ı Kerim hediye ettiği öğrenildi.

Ziyarette, Yıldırım'a, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık,  Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı  Ahmet Eşref Fakıbaba,  AK PartiGenel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve  AK Parti Grup Başkanvekili  Mehmet Muş eşlik etti.

Yıldırım, şehit evinden çıkışta Gazi Vahide Şefkatlioğlu Yatılı Kız  Kuran Kursu öğrencileriyle de hatıra fotoğrafı çektirdi.

 

 

(sondakika.com)

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