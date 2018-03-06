Başkan Atilla Gençlerle Buluştu

Giriş Tarihi: 6 Mart 2018 Salı 10:22

Atilla, yaptığı açıklamada, kurum olar her zaman sporcuya destek verdiklerin söyledi.

İlçede spora yönelik yatırımların yapıldığı belirten Attila, "2014'te belediye başkanı olduğumda Ceylanpınar Belediyespor'un ismi vardı cismi yoktu. Dönemimizde ilçemizde spora önem verdik. Ceylanpınar Belediyesi sporun yapılandırmasının yeniden yaptık. 2015'te de şampiyon olduk. Bugün Ceylanpınar Belediyespor'un bütçesi ayrı. Ceylanpınar Demirspor'un bütçesi ayrı ve Bedensel engelliler basketbol takımımızın bütçesi ayrı.Spor kulüplerimizin kendilerine ait özel araçları var." diye konuştu.

AA