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Başkan Atilla Gençlerle Buluştu

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, SODES kapsamında başlatılan "Spor varsa sorun yok" projesinde eğitim alan gençlerle bir araya geldi.

Giriş Tarihi: 6 Mart 2018 Salı 10:22
Başkan Atilla Gençlerle Buluştu

Atilla, yaptığı açıklamada, kurum olar her zaman sporcuya destek verdiklerin söyledi.

İlçede spora yönelik yatırımların yapıldığı belirten Attila, "2014'te belediye başkanı olduğumda Ceylanpınar Belediyespor'un ismi vardı cismi yoktu. Dönemimizde ilçemizde spora önem verdik. Ceylanpınar Belediyesi sporun yapılandırmasının yeniden yaptık. 2015'te de şampiyon olduk. Bugün Ceylanpınar Belediyespor'un bütçesi ayrı. Ceylanpınar Demirspor'un bütçesi ayrı ve Bedensel engelliler basketbol takımımızın bütçesi ayrı.Spor kulüplerimizin kendilerine ait özel araçları var." diye konuştu. 

 

AA

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