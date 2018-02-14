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Başkan Atilla, sporcuları ağırladı

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, ilçede kamp yapan Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek U19 Milli Takımı oyuncularını evinde ağırladı.

Giriş Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 00:23
Başkan Atilla, sporcuları ağırladı

Belediye Başkanı Atilla, kamp amacıyla ilçede bulunan oyuncuları evine davet etti.

Atila davetine gelen milli takım oyuncularına ilçede kendilerini misafir etmenin hem Ceylanpınar hem de kendisi için büyük bir ayrıcalık olduğunu söyledi.

Takımın Baş Antrenörü Selim Savaş Uslu da Ceylanpınar'daki sıcak, samimi ve içten karşılanmanın kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Başkan Atilla'ya spora ve sporcuya verdiği destekten dolayı federasyon adına plaket takdim eden antrenör Uslu, oyuncular adına misafirperverlikleri için tüm Ceylanpınarlılara teşekkür etti.

 

AA

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