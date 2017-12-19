Başkan Atilla'dan hayırsever vatandaşa ziyaret

Giriş Tarihi: 19 Aralık 2017 Salı 18:41

Atilla ile beraberindekiler, Ülger'i evinde ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Ülger'in taleplerini dinleyen Atilla, yardımlarından dolayı teşekkür etti.

Atilla, yaptığı açıklamada topumun hayırsever vatandaşlara ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Ülger'in herkese örnek olduğunu anlatan Başkan Atilla, şunları kaydetti:

"Hacı Mehmet Ülger amcamız Ceylanpınarlıdır. Emekli olduktan sonra Akçakale'ye yerleşti. Bu yıl Ceylanpınar'a geri döndü. Akçakale'deki evini, dükkanını satmış ve Ceylanpınar'da Bahçelievler mahallesinde bir cami ve kültür evinin temelini atmış. Allah kendisinden razı olsun. Allah herkese bu anlayışı nasip etsin. Kendisi de çok zengin değil ama gönlü çok zengin. Bahçelievler mahallesi adına kendisine çok teşekkür ediyorum."

Hacı Mehmet Ülger de bir vatandaşlık görevi olarak oturduğu mahalleye cami ve kültür evi yaptırdığını belirterek, "Bu yaştan sonra bana para değil sevap lazım. Bunun için insanların gelip istifade edebileceği bir cami ile kültür evi yapmaya karar verdim. İnşallah inşaatımız tamamlandığında tüm Ceylanpınar'a hizmet verecek" ifadelerini kullandı.