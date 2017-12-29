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Başkan Çiftçi, 2017 yılını değerlendirdi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Giriş Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 12:49
Başkan Çiftçi, 2017 yılını değerlendirdi

Cumhuriyet Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında Başkan Çiftçi, sinevizyon eşliğinde sene içinde yürütülen çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Çiftçi, amaçlarının çok sevdikleri kenti biraz daha iyi yerlere getirmek olduğunu ifade ederek, tüm çalışma arkadaşlarına katkılarından dolayı teşekkür etti.

Özellikle ulaşım konusunda önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Çiftçi, devam eden projeler haricinde 61 farklı proje hazırladıklarını ve 2018 yılında hayata geçirmeye çalışacaklarını kaydetti.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Çiftçi, 2018 yılının Şanlıurfa ve Türkiye için hayırlı olmasını temenni etti.

 

AA

 
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