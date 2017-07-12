Başkan Çiftçi Akçakale Esnafıyla Buluştu

Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 12:29

Akçakale'deki çalışmaları denetleyen Başkan Çiftçi, Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şefik Bakay ile birlikte Akçakale Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Ay ve esnafıyla bir araya geldi.



Her zaman esnafın yanında olacaklarını vurgulayan Başkan Çiftçi, Akçakale'de yapılan ve yapılacak olan çalışmaları anlattı. Başkan Çiftçi açıklamasında, "Her ilçe nüfusuna ve alanına göre hizmet alıyor. Adalet içinde hizmet ediyoruz. Akçakale ilçemizde acil yapılması gereken işler var. Ekiplerimiz hızlı bir şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz. Ağveren projesini çalışıyoruz. Bu proje ile Akçakale ve Harran ilçelerimizin kırsal mahallerindeki içme suyu problemi ortadan kalkacak. Büyük bir projedir. Planlı bir şekilde çalışıyoruz. Esnafımız şehrin bereketi ve hareketidir" ifadelerini kullandı.



Başkan Çiftçi'ye esnafa verdiği desteklerinden dolayı Akçakale Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Ay plaket takdim etti.



(haberler.com)