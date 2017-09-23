Giriş Tarihi: 23 Eylül 2017 Cumartesi 00:41

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın istifasının ardından sosyal medyada Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi hakkında çıkan görevden alındı açıklamalarını yalanladı. Sosyal medya hesabından takipçileri paylaştı.





Çiftçi ayrıca telefonla açıklamasında ‘’Görevimin başındayım. Haliliye Belediye Başkanımız Fevzi Demirkol, Eyyübiye Belediye Başkanımız Mehmet Ekinci ve Karaköprü Belediye Başkanımız Metin Baydilli ile birlikte şuan Mersin’deyiz. Tarihi kentler birliği toplantısına katılacağız. Sosyal medyadaki istifa ettiğim bilgileri gerçeği yansıtmamaktadır. Hizmetin en iyisine layık olan Şanlıurfa için çalışmayı sürdüreceğiz’’ dedi.





Öte yandan, sosyal medya da Nihat Çiftçi ile ilgili çıkan haberlerle ilgili, Çiftçi'ye en büyük desteğin Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'den geldiği başkan Çiftçi'nin tüm paylaşımlarını beğenip retiwit yaptığı görüldü.