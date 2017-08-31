Başkan Çiftçi Kurban Bayramını Kutladı

Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2017 Perşembe 19:40

Bayramların her zaman inananları bir araya getirdiğine dikkat çeken Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, başta Şanlıurfalıların olmak üzere tüm İslam aleminin Kurban Bayramını kutladı.



Kurban Bayramı öncesi Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanı içerisinde yer alan tüm çalışmaların tekrar tekrar gözden geçirildiğini de sözlerine ekleyen Başkan Nihat Çiftçi, gerek ulaşım gerekse ilgili tüm konularda birimlerin hassasiyetle görevlerine devam ettiklerini hatırlattı. Başkan Nihat Çiftçi, "Bir bayramımızda halkımızla iç içe olmanın ve halkımıza hizmetkar olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayram toplumsal barışa ve huzura vesile olacak günlerdir. Rabbim, huzur ve afiyet içerisinde bir bayram yaşamayı nasip etsin. Bu temennilerle başta Şanlıurfalı hemşerilerim olmak üzere mübarek Kurban Bayramının ülkemize, milletimize, İslam alemine, tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyorum dedi.