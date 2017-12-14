Başkan Çiftçi otobüste vatandaşı dinleyecek

Giriş Tarihi: 14 Aralık 2017 Perşembe 16:37

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, halkın talep ve önerilerini haftada bir gün şehiriçi otobüslerde yolculuk yaparak dinleyeceklerini bildirdi.



Başkan Çiftçi ve beraberindeki yöneticiler, otobüslerin toplandığı merkezde düzenlendiği basın toplantısında, kentte ulaşım alanında verilen hizmetlere ilişkin açıklama yaptı.



Türkiye'de ulaşımda en ucuz şehirlerin başında Şanlıurfa'nın geldiğini belirten Çiftçi, vatandaşların kaliteli ve tasarruflu otobüslerle yolculuk yaptığını söyledi.



"Halkımızla hemhal olacağız"



Kentte günlük ortalama 190 bin kişinin şehiriçi otobüsleri tercih ettiğini, halkın ulaşıma ilişkin talep ve önerilerini artık otobüste dinleyeceklerini vurgulayan Nihat Çiftçi, şunları kaydetti:



"Farkındalık oluşturmak ve uygulamalarımızın kontrolünü sağlayarak sonuçlarını almak amacıyla belediye olarak yeni bir genelge çıkardık. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben, genel sekreterimiz, daire başkanlarımız ve şube müdürlerimiz haftada en az birer defa şehiriçi ulaşımda toplu taşımayı kullanacağız. Halkımızla hemhal olacağız hem de bir problem varsa büyükşehir belediyesinin üst yönetimi olarak bu talepleri alıp, değerlendirme noktasında da güzel bir temas kuracağız. Bugün başlatıyoruz, biraz sonra Harran Üniversitesinde (HRÜ) gençlerle buluşma toplantım var, ben de kentimizde üniversite okuyan öğrencilerimiz toplu taşımada nasıl bir durumla karşı karşıyalar bizzat yaşayarak uygulamalı yolculuğa başlayacağım." diye konuştu.



Daha sonra kentteki en uzun otobüs güzergahı olan şehir merkezi ile HRÜ arasında çalışan halk otobüsüne binen Çiftçi ve beraberindekiler, yolculuk yapan öğrencilerin görüş ve önerilerini dinledi.

AA