Başkan Çiftçi'den 15 Temmuz Mesajı

Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 21:24

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde yazılı bir mesaj yayımladı. Başkan Çiftçi, mesajında tüm şehitleri minnetle andıklarını belirterek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilmek istenen darbe girişiminin birinci yıl dönümünde yayımladığı mesajında milletin göstermiş olduğu direniş sayesinde günün tarih sayfalarına 'İkinci Kurtuluş Destanı' olarak yer aldığını ifade etti. Türkiye'nin birlik ve beraberlik içerisinde hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlediğinin altını çizen Başkan Çiftçi, "15 Temmuz 2016 tarihini bizler hiç bir zaman unutmayacağız. Çünkü bu tarih bir taraftan vatan hainlerinin devletine ve milletine karşı başkaldırışının tarihi olmakla birlikte diğer taraftan kahraman vatandaşlarımızın nesline uygun birlik ve beraberliğinin sonucu ortaya çıkan İkinci Kurtuluş Destanının tarihidir. Bu vesile ile vatanının bütünlüğü için canını feda etmekten çekinmemiş tüm şehitlerimizi minnetle anarken, gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Tüm bu duygularla Şanlıurfa'da Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz ve AK Parti teşkilatımız ile birlikte düzenlemiş olduğumuz '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' programlarına tüm halkımızı davet ediyorum" ifadelerini kullandı.



