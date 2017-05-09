Başkan Çiftçi'den Berat Kandili Mesajı

Giriş Tarihi: 9 Mayıs 2017 Salı 23:33

Başkan Nihat Çiftçi, yayımladığı mesajında Berat Kandili'nin aynı zamanda Ramazan ayının müjdecisi olduğunu belirtti.

Başkan Çiftçi, mesajında şu sözlerine yer verdi: "İçinde büyük hikmetler barındıran bir kandil gecesine daha ulaşmanın huzurunu yaşıyoruz. Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandili önemli günlerden biridir. Maneviyatıyla dünyada sayılı kentlerden birisi olan Şanlıurfa'da manasına uygun şekilde kandili yaşamanın huzuru içerisindeyiz. Bu anlamlı gecenin başta milletimiz olmak üzere İslam Alemine hayırlara vesile olmasını diliyorum."