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Başkan Çiftçi'den Berat Kandili Mesajı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, tüm Şanlıurfalıların ve İslam dünyasının Berat Kandili'ni kutladı.

Giriş Tarihi: 9 Mayıs 2017 Salı 23:33
Başkan Çiftçi'den Berat Kandili Mesajı

Başkan Nihat Çiftçi, yayımladığı mesajında Berat Kandili'nin aynı zamanda Ramazan ayının müjdecisi olduğunu belirtti.

Başkan Çiftçi, mesajında şu sözlerine yer verdi: "İçinde büyük hikmetler barındıran bir kandil gecesine daha ulaşmanın huzurunu yaşıyoruz. Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandili  önemli günlerden biridir. Maneviyatıyla dünyada sayılı kentlerden birisi olan Şanlıurfa'da manasına uygun şekilde kandili yaşamanın huzuru içerisindeyiz. Bu anlamlı gecenin başta milletimiz olmak üzere İslam Alemine hayırlara vesile olmasını diliyorum."

 

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