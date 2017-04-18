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Başkan Çiftçi'den Esnafa Referandum Teşekkürü

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, esnaf ziyaretinde anayasa değişikliğinde yapılan halk oylamasında Şanlıurfalıların sandıkta iradesini yansıtmasından dolayı teşekkür etti.

Giriş Tarihi: 18 Nisan 2017 Salı 12:09
Başkan Çiftçi'den Esnafa Referandum Teşekkürü

İl genelinde esnaf ziyaretlerini kaldığı yerden sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Haliliye'nin Emniyet Caddesi ve  Bahçelievler esnafını ziyaret ederek hem hayırlı işler temennisinde bulundu hem de 16 Nisanda yapılan anayasa değişikliği halk oylamasında  Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan'a verilen destek dolayı esnafa teşekkür etti. Şanlıurfalıların birlik ve beraberlikle güven duygusu içerisinde oyunu kullandığını belirten Başkan Çiftçi, halkın iradesiyle büyük  Türkiye'nin geleceği, ileri demokrasiye tam anlamıyla geçmek için Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemine geçtiklerini ifade etti.

Başkan Çiftçi, Şanlıurfalılar her zaman olduğu gibi referandumda da kararını ve desteğini, Türkiye'den, Demokrasiden ve  Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan'dan yana gösterdikleri için teşekkür etti.

 

(sondakika.com)

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