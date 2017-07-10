Başkan Çiftçi'den Milli Birlik Gününe Davet

Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 23:15

15 Temmuz Darbe Girişiminin birinci yılında vatandaşların vermiş olduğu kahramanlık mücadelesi, tüm Türkiye'de olduğu gibi Şanlıurfa'da da anılacak.

Tüm vatandaşları programlara davet eden Başkan Nihat Çiftçi, "Birliğimizin ve beraberliğimizin bu anlamlı gününde halkımızı aynı çatı altında buluşmaya davet ediyoruz" dedi.

15 Temmuz 2016 tarihinde Türk askeri içerisine sızmış Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen darbe girişimine karşı vatandaşların göstermiş olduğu kahramanlık mücadelesi, hain girişimin birinci yılında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü adı altında anılacak. 248 vatandaşın şehit, 2 bin 196'sının da gazi olduğu 15 Temmuzun birinci yılı Şanlıurfa'da 6 gün sürecek etkinliklerle binlerce vatandaşı aynı çatı altında buluşturacak.

11 Temmuz Salı günü şehitlik ziyareti ile başlayacak programPazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayypip Erdoğan'ın belirlediği süre boyunca devam edecek. Anma programı Rabia Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Başkan Çiftçi'den davet Program ile ilgili bir değerlendirme yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, buluşmalara tüm halkı davet etti. Başkan Çiftçi, "15 Temmuzu hiç bir zaman unutmayacağız. Bir tarafta hain bir girişim diğer tarafta iradesine, vatanına ve milletine sahip çıkan sayısız kahramanlar. İşte bu önemli günde birliğimizi ve beraberliğimizi bir kez daha hatırlatmak adına çok güzel programlar düzenledik. 6 gün sürecek ve Rabia meydanının ortak buluşma adresi olacak etkinliklere tüm halkımızı davet ediyoruz" dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı Programlar ilk olarak Salı günü Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ile Sivil Toplum Kuruluşları, Şehit aileleri ve gazilerin şehit kabirliğini ziyareti ile başlayacak. Ardından yine aynı gün Şehit Mustafa Direkli Camisinde Mevlid-i Şerif düzenlenecek. İhlas Haber Ajansı tarafından

15 Temmuz Özel Resim Sergisi açılacak Program Çarşamba günü ise Büyükşehir Belediye Sergi Salonunda İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından 15 Temmuz gecesine ait özel fotoğraf karelerinin yer aldığı serginin açılışı ile devam edecek. Rabia Meydanında Kur'an-ı Kerim Tilaveti, şehitler için hatim duası ile devam edecek ikinci günün akşam saatlerinde ise Büyükşehir Belediyesi, Haliliye Belediyesi, Eyyübiye Belediyesi ve Karaköprü Belediyesi tarafından vatandaşlara çeşitli ikramlar yapılacak. Üçüncü günkü program ise Büyükşehir Belediyesi Sergi Salonunda 15 Temmuz Özel Resim Sergisi ile başlayacak. Yine aynı gün Rabia Meydanında Kur'an-ı Kerim Tilaveti, şehitler için hatim duası ile gün içerisinde Büyükşehir Belediyesi, Haliliye Belediyesi, Eyyübiye Belediyesi ve Karaköprü Belediyesi tarafından vatandaşlara çeşitli ikramlar yapılacak ve Eyyübiye Belediyesi organizesi ile ilahiler okunacak. Programların dördüncü gününde ise tüm camilerde Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılacak. Balıklıgöl Dergah Camisinde 15 Temmuz şehitleri için 100 bin hatim duasının okutulacağı Cuma günü hutbe çıkışında halka ikramlar yapılacak. Arkeoloji Müzesi ve İl Kültür Müdürlüğünde resim sergilerinin yer alacağı gün içerisinde akşam saatlerinde ise şehit ve gazi aileleri onuruna yemek verilecek. Bu arada ilk günden itibaren Rabia Meydanında süren Büyükşehir Belediyesi, Haliliye Belediyesi, Eyyübiye Belediyesi ve Karaköprü Belediyesinin ikramları devam edecek. 15 Temmuzun birinci yılı Programların beşinci günü olan 15 Temmuz 2017 Cumartesi, Mehteran Takımı eşliğinde Abide Kavşağından Rabia Meydanına kadar sürecek Milli Birlik Yürüyüşü ile başlayacak. Rabia Meydanında Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için hatim duası ile devam edecek etkinliklerde açılış programı düzenlenecek. 15 Temmuz Belgeselinin gösterileceği meydanda daha sonra İbrahim Sadri şiir dinletisi sunacak. Rabia Meydanındaki etkinlikler ilahilerle son bulacak. Programların altıncı günü ise günün ilk anlarında Demokrasi nöbeti başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği süre boyunca devam edecek demokrasi nöbeti sürecinde yine Büyükşehir Belediyesi, Haliliye Belediyesi, Eyyübiye Belediyesi ve Karaköprü Belediyesinin ikramları devam edecek.

(haberler.com)