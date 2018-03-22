Başkan Çiftçi'den Regaip Kandili kutlaması

Giriş Tarihi: 22 Mart 2018 Perşembe 20:08

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili ile ilgili bir mesaj yayımladı. Başkan Çiftçi mesajında başta Şanlıurfalıların olmak üzere tam İslam aleminin Regaip Kandilini kutladı.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Regaip Kandili ile ilgili yayımladığı mesajında Regaip, Miraç ve Berat Kandilleri ile Kadir Gecesini barındıran üç ayların başladığını kaydederek, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Üç ayların, Türkiye’nin birlik ve beraberliğinin devamına vesile olması temenni ederek sözlerine başlayan Başkan Çiftçi, "Bağışlanma ayları olan üç aylar, biz Müslümanlar için manevi arınma ve kendini yenilemenin müjdecisidir. Bu mübarek zaman diliminde saygı ve hoşgörü ortamının kurulmasına, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin güçlenmesine mümkün mertebe gayret göstermeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm hemşehrilerimin Regaip Kandilini kutlar, Yüce Rabb’imizin bizleri nice kandillere hep birlikte kavuşturmasını ve tüm İslam aleminin barış ve huzur içinde olmasını niyaz ederim” ifadelerine yer verdi.

iha