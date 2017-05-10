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Başkan Çiftçi'den THY'den sefer talebi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Nihat Çiftçi, Türk Hava Yollarının olası bir sefer kısıtlamasına gitmesi halinde kentin gerek turizm gerekse de ekonomik açıdan olumsuz etkileneceğini söyledi.

Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2017 Çarşamba 18:16
Başkan Çiftçi'den THY'den sefer talebi

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, yaz uygulaması kapsamında sefer kısıtlamasına gidecek olan Türk Hava Yollarının alacağı olumsuz bir kararın kent gelişimini doğrudan etkileyeceğini söyleyerek, seferlerin arttırılmasını talep etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Nihat Çiftçi, Türk Hava Yollarının olası bir sefer kısıtlamasına gitmesi halinde kentin gerek turizm gerekse de ekonomik açıdan olumsuz etkileneceğini söyledi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı  Faruk Çelik olmak üzere tüm milletvekilleri ile bu konuda görüşmeler yaptıklarını sözlerine ekleyen Başkan Nihat Çiftçi, THY'ye çağrıda bulunarak sefer sayısının arttırılmasını istedi. Diğer havayolu taşımacılığı yapan firmalara da sefer arttırma çağrısı yapan Başkan Çiftçi, "Biz  Şanlıurfa Valimiz  Güngör Azim Tuna ve ŞUTSO yönetimi ile de bu konuda görüşmeler yaptık.  Şanlıurfa büyüyen bir şehirdir. Tarihi ve kültürel bir şehrimizdir. Göbeklitepe'si ile bir milyon rezervasyonu olan bir şehiriz. Yine  Kıbrıs'ta 15 bin öğrencisi olan önemli bir iliz. Özel havacılık işletmesini sağlayan firmalardan sefer iptalini görüyoruz. Yine yaz uygulamasından dolayı Türk Hava Yollarının sefer kısıtlamasına gideceğini öğrenmiş bulunuyoruz.  Ankara'daki milletvekillerimize ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız  Faruk Çelik'e konu iletildi. Onlar sağ olsunlar takibini yapıyorlar. Ama ben  Şanlıurfa halkı adına söylüyorum. Halkımız sefer sayılarının artırılmasını istiyor.  Şanlıurfa bir huzur kenti, turizm şehri ve biz turizm potansiyelinin kaybedilmesini istemiyoruz. Bunun için gerek  Türk Hava Yolları ve yine gerekse özel firmaların da seferlerini arttırmalarını istiyoruz. Herkesin görüşü bu yöndedir. Hiç bir zaman yolcu azlığı da söz konusu değildir. Bu sorunu aşmak için doluluk oranına yüzde 100 taahhüde varız" şeklinde konuştu.

 

 

(sondakika.com)

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