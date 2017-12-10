Başkan Çiftçi'den Uclg Dünya Konseyi'ne Kudüs ile İlgili Önerge

Giriş Tarihi: 10 Aralık 2017 Pazar 06:44

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Çin'de düzenlenen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) 2017 Dünya Konseyi ve Yönetim Kurulu toplantısında Kudüs ile ilgili önerge sundu.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, konsey raporunda deklare olarak kayıtlara geçen önergeyle ilgili Çiftçi, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasına değinerek "Kudüs, özeldir ve ilk kıblemizdir, davamızdır. Kudüs için gündeme gelen hiçbir karar tek taraflı olarak alınmamalıdır." ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin Kudüs hassasiyetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da net bir şekilde dile getirdiği şekliyle "kırmızı çizgi" olduğunu belirten Başkan Çiftçi, şu değerlendirmeyi yaptı:



"UCLG çatısı altında bir araya gelen yerel ve bölgesel yerel yönetimler olarak bizler, uluslararası ilişkilerin istikrarlı şekilde sürdürülmesinde uluslararası hukukun geçerli olması ve çatışmalara son verilerek Kudüs'ün özel statüsünün korunması gerekliliğini vurgularız."



Önergede özellikle Kudüs'ün özel statüsünün altının çizildiği ve bölge geleceği açısından hiçbir şekilde tek taraflı karar alınamayacağının belirtildiği aktarıldı. Açıklamada, önergedeki şu ifadelere yer verildi:



"Kudüs'ün uluslararası hukukça tanınan statüsü bu konudaki kararlara uygun olarak tanınmalıdır. Filistin halkının haklarının desteklenmesi ve geniş kapsamlı çözümler bulunması gerektiğine inanıyoruz. Teklif edilen tüm çözümlerin şehrin sakinleri arasındaki barış ve uyumu güçlendirmesi, nefret ya da bölünmeye katkıda bulunmaması gerekmektedir. Barış sürecinin korunması ve bu süreci riske atabilecek tüm adımlardan kaçınılması gerekmektedir. Bu konudaki hiçbir karar tek taraflı olarak alınmamalıdır."