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Başkan Çiftçi'nin yeni danışmanı belli oldu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin yeni danışmanı Aziz Çiftçi oldu.

Giriş Tarihi: 12 Eylül 2017 Salı 19:36
Başkan Çiftçi'nin yeni danışmanı belli oldu
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