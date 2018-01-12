Başkan Demirkol, Atatürk Mahallesinde Vatandaşları Dinledi

Giriş Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 11:56

Başkan Demirkol, ziyaretinde esnaf ve vatandaşların görüş ve önerilerini dinledi.

Esnaf ve vatandaşları ziyaret edip, belediye çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Fevzi Demirkol, mahalle gezilerini Atatürk Mahallesi ile devam ettirdi. Başkan Demirkol, 11 Nisan Fuar Caddesindeki esnafı işyerlerinde ziyaret ederek, taleplerini birinci ağızdan dinledi. Haliliye Belediyesi olarak yaptıkları çalışmalarıyla ilgili de esnafa bilgiler veren Başkan Demirkol, caddede ki vatandaşlarla da görüştü. Esnaf ve vatandaşların görüş ve önerilerini dinleyen Başkan Demirkol, iletilerin gereği için de birim müdürlerine talimat verdi.

Başkan Demirkol, esnaf ziyareti ve vatandaşlarla da görüştükten sonra bölgeden ayrıldı.