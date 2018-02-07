Başkan Demirkol'dan Afrin Gazisine Ziyaret

Giriş Tarihi: 7 Şubat 2018 Çarşamba 13:42

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’e yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatında yaralanarak, memleketi Şanlıurfa’ya getirilen Üsteğmen İsmail Tokmak’ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Başkan Fevzi Demirkol, beraberinde Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Mehmet Canpolat ile birlikte Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Afrin Gazisi Üsteğmen İsmail Tokmak’ı ziyaret etti. Tokmak’ın ailesi tarafından karşılanan Başkan Demirkol ve beraberindekiler, tedaviyi yürüten doktorlardan da bilgi aldı. Başkan Demirkol, daha sonra Gazi Üsteğmen Tokmak ile görüştü. Afrin’de 5 askerimizin şehit düştüğü olayda kulağından ve sol bacağından yaralandığını ifade eden Üsteğmen Tokmak, sağ kurtulduğu için şükrettiğini fakat şehit olan silah arkadaşları için çok üzgün olduğunu söyledi. Üsteğmen Tokmak, ayrıca bir an önce iyileşip, tekrar ayağa kalkarak harekata dönmek istediğini de vurguladı. Başkan Fevzi Demirkol da, geçmiş olsun dileklerini ilettiği Gazi Tokmak’a, tedavisi noktasında her türlü konuda desteğe hazır olduklarını söyledi. Başkan Baydilli ve İlçe Başkanı Canpolat da, Tokmak’a ve ailesine geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Ziyaretin ardından Başkan Demirkol ve beraberindekiler, hastane personelleriyle ve diğer hasta yakınlarıyla da görüşüp hastaneden ayrıldı.