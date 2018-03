Başkan Demirkol’un 23 Nisan Mesajı

Giriş Tarihi: 23 Nisan 2017 Pazar 13:37

97 önce açılan Türkiye Büyük Millet Meclisinde, dünya üzerindeki ilk ve tek çocuk bayramının ilan edildiğinin altını çizen Başkan Demirkol, mesajında şunları kaydetti:

“Bugünün yıldızları sevgili çocuklarımız. Bu çocuklar bizim geleceğimiz. Bu çocuklar ülkemizin geleceği, devletin ebet müddet devam etmesi için bir sigorta. O bakımdan çocuklar bizim için çok değerli. Bunu 97 yıl önce 23 Nisan 1920’de Egemenlik ve Çocuk Bayramı diye Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun yıl dönümünde kutlamak bu ülkenin çocuklara verdiği öneminde bir nişanesidir. 23 Nisan dünya üzerinde ilk ve tek çocuk bayramıdır. Gelecekte bu çocuklarımızın dünyanın en mutlu insanları olarak yaşamaları için gayretlerimiz, çabalarımız, kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte devam etmektedir. Çocuklarımızın bayramı kutlu olsun. Bugünün sevincini dolu dolu yaşasınlar. İnşallah gelecekte her bir nesil bir öncekinden de iyi yetişmiş, şartları birbirinden daha da iyileşmiş yeni nesiller olarak vatanına ve milletine sahip çıkmaya devam edecektir. Bugünün çocuklarının gözlerinde bu ışığı görmek bizi mutlu ediyor. Tüm çocuklarımızın bayramını kutlarım. Her bir çocuğumuzun ebeveynlerini, onların yetişmesinde emek veren her bir bireyi de kutluyor, saygılar sunuyorum.”