Başkan Ekinci Bakkallarla Buluştu

Giriş Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 17:15

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, STK buluşmaları kapsamında Şanlıurfa Bakkallar ve Bayiler Odası temsilcileriyle bir araya gelip yapılacak çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulundu. , Sivil Toplum Örgütü temsilcileriyle sık sık bir araya gelen Başkan Ekinci son olarak Bakkalar ve Bayiler Odası temsilcilerini ağırladı. Aliya İzzetbegoviç Kültür Konağındaki toplantıya; Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, .Şanlıurfa Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Mehmet Altun, Belediye Başkan Yardımcıları Necmettin Sağlam, Halil Kızılelma, Belediye Meclis Üyesi Abdulkadir Akbaş ile Bakkallar ve Bayiler Odası üyeleri katıldı. Eyyübiye Belediyesinin bu güne kadar yaptığı çalışmaları anlatan sunum ile başlayan program soru-cevap ve fikir alışverişi şeklinde devam etti. STK temsilcileriyle sık sık bir araya geldiklerini belirten Başkan Ekinci,” Bakkallar Odası Başkanımız Mehmet Altun ve esnafını Aliya İzzetbegoviç Kültür Konağı’nda misafir ettik. Faaliyetlerimizi, devam eden projelerimizi anlatma fırsatımız oldu.” dedi.

Eyyübiye Belediyesi olarak yaptıkları çalışmalar ve yapılacak projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunmak üzere STK temsilcileriyle bir araya geldiklerini belirten Başkan Ekinci şıunları söyledi,” Sivil Toplum Örgütü temsilcilerimizi Aliya İzzetbegoviç Kültür Konağı’nda ağırlamayı sürdürüyoruz. Sivil Toplum Örgütü temsilcilerimizle sık sık bir araya gelip onların değerli fikirlerinden de istifade etmeye çalışıyoruz. Belediye olarak yaptığımız çalışmaları anlatma fırsatımız olduğu gibi, bundan sonra yapılacak çalışmalarla ilgili de fikir alışverişinde bulunuyoruz.”

Şanlıurfa Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Mehmet Altun ise ilçeye yaptıkları çalışmalardan dolayı esnaf adına Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’ye teşekkür etti.