Başkan Ekinci hayır duası aldı

Giriş Tarihi: 17 Ekim 2017 Salı 12:35

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, esnaf ve vatandaş gezileriyle de vatandaşların taleplerini birinci ağızdan dinliyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan rutin mahalle gezilerinde her gün farklı bir mahallede vatandaşla buluşan Başkan Ekinci, Karakoyunlu mahalle gezisinde bu kez ev ziyareti yaptı. Karakoyunlu Mahalle Muhtarı Mehmet Küçük ve Birim Müdürleriyle, Eyyübiye Belediyesi tarafından evlerinin tadilat ve tamiratı yapılan aileleri ziyaret eden Başkan Ekinci, vatandaşların duasını aldı.

Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, mağdur olan ailelerin evlerinin, daha yaşanılabilir bir ortama kavuşması adına bir takım tadilat ve tamirat işlemleri yapıldı. Yapılan tadilat ve tamirat işlemlerinin ardından evleri ziyaret eden Başkan Ekinci, ailelerle buluştu. Aile bireylerinin hem duasını hem de taleplerini alan Başkan Ekinci’ye vatandaşlar teşekkür etti.

Mahalle gezisi hakkında konuşan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, “Bugün Karakoyunlu Mahalle Muhtarımızı ziyaret ettik. Daha önceki ziyaretimizde bazı evlerimizin yıkık dökük olduğunu ve çok mağdur vatandaşlarımızın olduğunu gördük. Durumu iyi olmayan vatandaşlarımızın bizden bu konuda talepleri vardı. Biz de Eyyübiye Belediyesi olarak bu talepleri yerine getirdik. Evlerin tadilat ve tamiratı ekiplerimiz tarafından yapıldı. Bugün de gelip o evlerimizi yerinde gördük ve vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Sosyal Belediyecilik anlamında elimizden geldiğince mağdur vatandaşlarımıza el uzatmaya çalışıyoruz. Neticede ilçemiz büyük bir ilçe ve bu ilçemizde 57 bin aile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na kayıtlı vatandaşlarımızın durumu ortada. Biz de belediye olarak bütçenin el verdiği ölçüde bu tarz tadilat ve tamirat işlemleri ile vatandaşlarımızın daha güzel ortamlarda yaşamlarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. İnşallah ailelerimiz bu evlerinde huzur içinde otururlar. Onların dualarına mazhar olmamız bizi yarıca mutlu etti. Kamu hizmetleri yürütürken aldığımız dualar bize sonraki hizmetler için şevk ve güç veriyor.” dedi.

Karakoyunlu Mahalle Muhtarı Mehmet Küçük ise, ''Eyyübiye Belediye Başkanımız Mehmet Ekinci ile sürekli diyalog içerisindeyiz. Mahallemizi ziyaretinden dolayı başkanımıza teşekkür ederim. Bugüne kadar başkanımızdan ne rica ettiysek bizlere yardımcı oldu. Bu hizmetlerin devamından dolayı başkanımıza tekrardan teşekkür ederiz. “ifadelerini kullandı.