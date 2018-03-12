Başkan Ekinci herkesi davet ediyor

Giriş Tarihi: 12 Mart 2018 Pazartesi 14:28

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, yarın başlayıp 2 gün sürecek olan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Sürdürülebilir Turizm ve Yerel Kalkınma Forumu için davette bulundu. UCLG-MEWA Sürdürülebilir Turizm ve Yerel Kalkınma Forumu, Eyyübiye Belediyesinin ev sahipliğinde Şanlıurfa’da gerçekleşecek. 13-14 Mart 2018 tarihinde UCLG-MEWA Turizm Komitesi Başkanı Eyyübiye Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşecek forumda; İnanç Turizmi, Sürdürülebilir Turizm, Dirençli Ekonomi, Gastronomi Turizmi, Jeotermal Turizmi, Kültür Turizmi ve Doğa Turizmi konularında sunumlar yapılacak. 12 ülkeden 250 katılımcının katılacağı forumla ilgili açıklama yapan Başkan Ekinci, tüm vatandaşları foruma davet etti.



Toplantıyla ilgili açıklama yapan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci,” Yarın Eyyübiye Belediyesi olarak önemli bir toplantıya ev sahipliği yapacağız. Bilindiği gibi geçen yıl UCLG-MEWA’nın turizm komitesi başkanlığını Konya Büyükşehir Belediyesinden devralmıştık. Yerel Yönetimler, Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı olarak adlandırdığımız UCLG-MEWA toplantısı kapsamında 12 ülkeden 250’ye yakın katılımcı katılacak. Bu gelen katılımcılar başta ilçemiz turizmine olmak üzere de ilimiz turizmine de büyük katkılar sunacaklar. Ekonomik Kalkınma ve Turizm için Ulusal Strateji Planları, Turizm Potansiyeliyle ilgili Mevcut Zorluklar ve Çözüm Önerileri, Gastronomi Turizminin Ekonomiye Katkısı ve Kent Turizmi ile Akıllı Destinasyonlar başlıkları altında oturumlar gerçekleşecek. İnşallah ilimiz ve ilçemiz için önemli bir forum olacak. Ben bu forumumuza tüm paydaşları davet ediyorum. “dedi.