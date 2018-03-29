Başkan Ekinci iş adamlarıyla buluştu

Giriş Tarihi: 29 Mart 2018 Perşembe 15:27

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, sivil toplum kuruluşları buluşmaları kapsamında iş adamlarını bünyesinde bulunduran bir derneğin Şanlıurfa Şubesi yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.



Sivil Toplum Örgütü temsilcileriyle sık sık bir araya gelip fikir alışverişinde bulunan Başkan Ekinci’nin son durağı ise iş adamlarını bünyesinde bulunduran bir derneğin Şanlıurfa Şubesi oldu. Derneğin yönetim kurulunun haftalık değerlendirme toplantısına katılan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, burada Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Şahin ve yöneticilerle, hem Eyyübiye hem de Şanlıurfa ile ilgili yapılması gerekenlere dair fikir alışverişinde bulundu. Eyyübiye Belediyesinin yapmış olduğu hizmetleri sunum şeklinde aktaran Başkan Ekinci, yapılacak olan projeler konusunda istişarelerde bulundu. Yaşadığımız şehir adına kaygısı, katkısı olan vatandaşlarla sık sık bir araya geleceklerini belirten Ekinci, "Necip milletimize aidiyet duyguları sağlam girişimcilerimizin her zaman yanındayız" dedi. Büyüyen ve gelişen şehrin dizaynında sivil toplum örgütlerinin önemine değinen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, "Yönetim Kurulu Başkanımız Orhan Şahin, üyeleri ve Şanlıurfa’mızda ticaretle uğraşan vatandaşlarımızla beraberiz. Dertleri sadece kendi işletmeleri olmayan, Şanlıurfa’nın sorunlarını da kendine dert edinmiş, bunların çözümü konusunda da ciddi uğraşlar veren arkadaşlarımızla fikir alışverişi yapıyoruz. Büyüyen ve gelişen kentimizin doğru dizayn edilmesi gerekiyor. Bu anlamda herkese düşen görevler vardır. Herkes görevini çok iyi yapıp, üstlendiği rolü çok iyi oynarsa bu şehir daha iyi yerlere gelir. Hepimizin amacı daha güzel bir Şanlıurfa ve daha güzel bir Türkiye. Bunun için de yapmamız gerekenler var. Bugünkü ziyaretimizde hem belediye olarak yaptığımız çalışmaları anlatacağız hem de şehir adına hazırlanmış raporlar var. Bu konuda da arkadaşlarımızın düşüncelerini alacağız. Ortak akıl çerçevesinde hareket edip istişarelerde bulunacağız. Zamanını, emeğini bu işe harcayan sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etmek istiyorum" şeklinde konuştu.



Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’ye teşekkür eden Orhan Şahin ise, "Bizler de bugün Eyyübiye Belediye Başkanımız Mehmet Ekinci’yi yönetim kurulu toplantımıza misafir ettik. Ülkemiz 15 temmuz sürecinden sonra düşmanımız arttı. Artık ekonomik savaşın başladığı bir noktaya da gelmiş bulunmaktayız. İlimizle ilgili de özellikle istihdam ve yatırımcıların kente geldiğinde karşılaştığı problemlerin çözümü için bugün başkanımızla istişarelerde bulunacağız" diye konuştu.