Başkan Ekinci kalp spazmı geçirdi.

Giriş Tarihi: 31 Mart 2018 Cumartesi 22:28

Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Ekinci akşam saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Başkan Ekinci'nin göğsünde sıkışma ve aşırı sancının olması kalp krizi geçiriyor şüphesine yol açtı.

Şanlıurfa Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine götğrülen Ekinci'nin kalp spazmı geçirdiği anlaşıldı. Burada yapılan anjiyu müdahale ve tetkikler sonucu Başkan Mehmet Ekinci'nin korkulacak bir durumunun olmadığı anlaşıldı.

Hastanede müdahale eden doktorlar her türlü ihtimale karşı Mehmet Ekinci'yi yoğun bakım ünitesine sevk ederek müşahade altına aldı.

Urfa Haber'in yoğun bakımda ulşatığı Başkan Ekinci sağlık durumunun iyi ve korkulacak bir durumun olmadığını söyleyerek vatandaşlara asparagas haberlere inanmamalarını belirterek, selamlarını ilettti.