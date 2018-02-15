Başkan Ekinci’den STK Ziyaretleri

Giriş Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 15:12

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Sivil Toplum Örgütü temsilcileriyle bir araya gelmeye devam diyor. Bir yandan temel belediyecilik çalışmaları diğer yandan sosyal belediyecilik çalışmalarıyla takdir toplayan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, katılımcı yönetim anlayışı çerçevesinde Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileriyle de sık sık bir araya geliyor. Başkan Ekinci ve beraberindekiler kongre süreci yaşayan Ziraat Mühendisleri Odası, Şoförler ve Otomobilciler Derneği ile Bakkallar ve Bayiler Odasını ziyaret etti. Başkan Ekinci ve beraberindekiler ilk olarak Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanlığını ziyaret etti. Başkan Mehmet Altun ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından karşılanan Başkan Ekinci, esnafın sorunlarının giderilmesi için çaba sarf ettiklerini belirtti. Başkan Ekinci daha sonra kongre süreci yaşayan ve yönetiminde değişikliğe gidilen Şoförler ve Otomobilciler Derneğini ziyaret etti. Yeni Başkan Mahmut Alkan ve yönetimine başarılar dileyen Başkan Ekinci son olarak yeniden seçilen Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Şaka ve yönetimiyle bir araya geldi. GAP’ın başkenti olan Şanlıurfa’nın tarımsal potansiyelinin harekete geçirilmesinde ZMO’na ciddi görevler düştüğünü belirten Başkan Ekinci, Şaka ve yönetimine de başarılar diledi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Sivil Toplum Kuruluşlarının önemine değinerek, kentin gelişimine katkı sunan STK’ları önemsediklerini belirtti. Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri de ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.