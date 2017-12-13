Başkan Erdoğan'dan kaçak tütün açıklaması

Giriş Tarihi: 13 Aralık 2017 Çarşamba 19:26

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Erdoğan, tütün taşımasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

AK Parti Adıyaman İl Başkanlığında gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan, tütünün AK Parti iktidarından önce yasak olduğunu söyledi.

Geçen dönem 50 kilograma kadar kendi içeceği tütünü nakletmesi, taşıması ve bulundurmasıyla ilgili yasal bir çerçeve bulunduğunu dile getiren Erdoğan, "İdari para cezalarında belli bir kademe getirilmişti. O günün şartlarında tütün üreticileri ve muhtarlarımız bundan memnuniyetlerini ifade etmişlerdi. Ama bugün geldiğimiz süreçte bir problemle karşı karşıyayız. Yine bu problemi çözecek olan AK Parti'dir." şeklinde konuştu.

Tütün Platformu ve muhtarlara durumu ilettiklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"1 Temmuz 2018 itibariyle kanun yürürlüğe girecek. Kooperatif kurulması, makineler ile ilgili yönetmelik hazırlanacak. Tütün üreticilerinin karşılaştığı en önemli sorun kargoların tütünü almamasıydı. Bununla ilgili olarak milletvekillerimiz ve TBMM Başkanvekilimiz Ahmet Aydın, bizzat Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile yaptığı görüşmeler sonuç verdi. Şu anda Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünün, kargo taşımacılığı ile bütün kargocuların derneğine ve M2 türü yetki belgesine sahip olan yerlere ilettikleri bir talimat var. Sarmalık kıyılmış tütünlerin yeni düzenleme yapılıncaya kadar 50 kilogramı aşmadan tütün taşımacılığı yapabilecekler."

AA