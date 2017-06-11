Başkan Özyavuz, Şehit Aileleri ile İftarda Bir Araya Geldi

Giriş Tarihi: 11 Haziran 2017 Pazar 16:06

Başkan Özyavuz'un organize ettiği iftar programına Harran Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Tunç, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Murat Uyanık, AK Parti İlçe Başkanı Mahmut Özyavuz, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Halil Aldeniz, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mustafa Dolaş, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Halil Aslıhan, Yazı İşleri Müdürü Ahmet Ruhi Çat, daire amirleri ile şehit yakınları ve yetim çocuklar katıldı.

Şehit çocuklarına hediyeler verdi

Kendisi de Kıbrıs gazisi olan Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, iftar programına katılan şehit yakınları ile yakından ilgilendi. Özyavuz, şehit çocukları ile yetimlere, kıyafet ve oyuncaklardan oluşan çeşitli hediyeler verdi.

"Sizler şehitlerimizin emanetisiniz"

Davetlilerin dualar eşliğinde oruçlarını açtığı iftar programında konuşan Başkan Özyavuz, "Sizler, vatan için, bayrak için gözünü kırpmadan canını feda etmiş aziz şehitlerimizin bizlere emanetisiniz. Hepiniz bizim için çok değerlisiniz. Bizler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hep sizlerin yanında olacağız. Her türlü probleminizi bizimle paylaşabilirsiniz. Sizlere yardımcı olmak bizim en temel vazifemiz. Bugün bu iftar sofrasında huzur içinde orucumuzu açmamızı sağlayan aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyor, herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum" dedi.