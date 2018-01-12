Başkan Yazıcı gençlerle buluştu

Giriş Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 15:59

Hazırlanan sinema etkinliği öncesinde yaklaşık 250 gençle bir araya gelen Yazıcı, gençlerle söyleşide bulunarak çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Söyleşinin ardından tüm gençlere kitap hediye eden Yazıcı, ayrıca 10 adet bisikleti kendi düzenlediği kurayla hediye etti.

Yazıcı ayrıca, ilçede yaşayan gençlerin her konuda sorumluluk sahibi idareciler olarak destekçileri olacağını, Hani'de ilk defa bu kapsamda organize edilen etkinlik, gençlik buluşmaları ve organizasyonların Hani Belediyesinin desteğiyle devam edeceğini de sözlerine ekledi.

AA