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Başkanlar Şanlıurfa'ya Hayran Kaldı

Değişik illerden, Belediye Başkanları Birliği Yönetim Kurulu toplantısı için Şanlıurfa'ya gelen belediye başkanları Şanlıurfa'nın tarihi turuistik yerlerini gezdi.

Giriş Tarihi: 8 Mayıs 2017 Pazartesi 16:41
Başkanlar Şanlıurfa'ya Hayran Kaldı

Belediye Başkanları Birliği Yönetim Kurulu toplantısı için  Şanlıurfa'ya gelen büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları,  Şanlıurfa'daki çalışmalarının ardından  Harran ören yerleri ve  Halfeti gezisiyle sonlandırdı.

Şanlıurfa'da yapılan Belediye Başkanları Birliği Yönetim Kurulu Toplantısı için kente gelen büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları  Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Nihat Çiftçi'nin ev sahipliğinde  Harran,  Akçakale ve  Halfeti'yi gezdi.  Harran tarihine, İslam medeniyetine ve  Halfeti güzelliğine hayran kaldılar. Gezilerine ilk olarak  Halfeti ilçesinde başlayan konuk başkanlar, tekneyle saklı cennet olarak adlandırılan ilçede gazi turuna katıldılar. İlçe hakkında bilgi alan başkanlar, hayranlıklarını dile getirdi.  Halfeti'deki gezinin ardından  Harran'a geçen konuk başkanlar  Harran ilçesinde ilk İslam Üniversitesinin bulunduğu kalıntıları incelediler. Abbasiler döneminde yapıldığı tahmin edilen hamama bağlı şadırvan ve ticarethane kalıntılarının bulunduğu alanı gezerek İslam medeniyetine hayran kaldıklarını ifade etti. Belediye Başkanları Birliği Başkanı  Düzce Belediye Başkanı  Mehmet Keleş,  Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'ye misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, bölgedeki tarihi ve kültürel zenginleri de görme imkanı bulduklarını ifade etti. Toplantı nedeniyle tüm belediye başkanlarına teşekkür eden Çiftçi ise, belediyeciliğin tecrübe paylaşımı olduğunu ifade etti. Çiftçi, "Coğrafyaların ve kültürlerin birbirlerini tanıması açısından birliğimiz bir çok bölgede bu tür toplantılar düzenliyor. Başkanlarımızı ağırlamaktan dolayı mutlu olduk. Gönülden gönüle köprüler kuruluyor. Bu anlamda tüm başkanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

 

 

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