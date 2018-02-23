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Basketbol: PTT Kadınlar Türkiye Kupası

Finale yükselen ilk takım Yakın Doğu Üniversitesi oldu

Giriş Tarihi: 23 Şubat 2018 Cuma 18:03
Basketbol: PTT Kadınlar Türkiye Kupası

Salon: Artuklu

Hakemler: Sami Özel, Sinem Tetik, Orhan Çağrı Hekimoğlu 

Yakın Doğu Üniversitesi: Vandersloot 15, Olcay Çakır Turgut 7, Mc Bride 18, Gruda 14, Holingsvorth 7, Bahar Çağlar 4, Cansu Köksal, Lavender 14, Gökçe Doğan  

BOTAŞ: Gray 15, Elif Emirtekin 4, Eldebrink 5, Stokes 11, Nevin Kristen Vatansever 10, Sehernaz Çidal 12, Papova, Kübra Erat 6, Büşra Akbaş, Büşra Akgün

1. Periyot: 7-15

Devre: 33-30

3. Periyot: 61-46 

 

MARDİN (AA) - Basketbol PTT Kadınlar Türkiye Kupası'nda Yakın Doğu Üniversitesi, BOTAŞ'ı 79-63 yenerek finale yükselen ilk takım oldu. 

Yakın Doğu Üniversitesi'nde 15 sayı, 8 asist ve 2 ribauntla oynayan Vandersloot, maçın en değerli oyuncusu seçildi.

 

AA

 
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