Salon: Artuklu
Hakemler: Sami Özel, Sinem Tetik, Orhan Çağrı Hekimoğlu
Yakın Doğu Üniversitesi: Vandersloot 15, Olcay Çakır Turgut 7, Mc Bride 18, Gruda 14, Holingsvorth 7, Bahar Çağlar 4, Cansu Köksal, Lavender 14, Gökçe Doğan
BOTAŞ: Gray 15, Elif Emirtekin 4, Eldebrink 5, Stokes 11, Nevin Kristen Vatansever 10, Sehernaz Çidal 12, Papova, Kübra Erat 6, Büşra Akbaş, Büşra Akgün
1. Periyot: 7-15
Devre: 33-30
3. Periyot: 61-46
MARDİN (AA) - Basketbol PTT Kadınlar Türkiye Kupası'nda Yakın Doğu Üniversitesi, BOTAŞ'ı 79-63 yenerek finale yükselen ilk takım oldu.
Yakın Doğu Üniversitesi'nde 15 sayı, 8 asist ve 2 ribauntla oynayan Vandersloot, maçın en değerli oyuncusu seçildi.
AA