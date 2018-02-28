Başörtüsünden dolayı istifa etmek zorunda kaldı

Giriş Tarihi: 28 Şubat 2018 Çarşamba 11:14

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Yavuz Selim İlkokulu'nda sınıf öğretmeni Meral Çiçek, 28 Şubat sürecinde öğretmen olarak yaşadığı sıkıntıları anlattı.

1990 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünden mezun olduktan bir yıl sonra Kahta Kubilay İlkokulu'nda görev aldığını belirten Çiçek, 28 Şubat postmodern darbe ortamının hazırlandığı sırada gördüğü tehlike üzerine ilçeye bağlı Sultanmağara köyünde görev yapmaya başladığını ifade etti.

28 Şubat 1997'de Ankara'da tankların yürütülmesiyle başlayan ve Milli Güvenlik Kurulunda çıkan kararlarla ülkeyi kaos ortamına sürükleyen sürecin başladığını anlatan Çiçek, şöyle konuştu:

"28 Şubat mağdurlarından bir tanesiyim. O zaman gördüğüm psikolojik işkenceyi asla unutamayacağım. Küçüklükten beri tek hedefim öğretmenlik yapmaktı. 1991'de göreve başlarken yaşadığım mutluluğum 28 Şubat zulmü ile çok kısa sürdü. 28 Şubat sürecinde okula her gün korku ile gittim. Okul yöneticilerim aldıkları emirlerle her gün bizlere baskı yaptı. Hakkımda birçok işlem ve soruşturma başlatıldı. İstifa etmeye karar verdiğimde annem aklıma geldi. Annem, öğretmen olmamla iftihar ediyordu. Fakat annemin üzülme düşüncesi beni kararımdan vazgeçirmedi ve çok severek başladığım öğretmenlik hayatıma verdiğim dilekçe ile 2000 yılında istifa ettim."

AA