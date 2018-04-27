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Batman merkezli silah kaçakçılığı operasyonu

Silah kaçakçılığı" ve "belgede sahtecilik" yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı

Giriş Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 12:41
Batman merkezli silah kaçakçılığı operasyonu

 Batman merkezli 6 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. 

Alınan bilgiye göre, Batman Cumhuriyet Savcısı Uğur Özbek tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "silah kaçakçılığı" ve "belgede sahtecilik" suçlamasıyla 9 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Batman, Diyarbakır, Mersin, Ankara, İstanbul ve Bitlis'te belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Aralarında CHP Bitlis Adilcevaz İlçe Başkanı Şerif Sayın'ın da bulunduğu belirtilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

AA

 
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