Batman merkezli silah kaçakçılığı operasyonu

Giriş Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 12:41

Batman merkezli 6 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Batman Cumhuriyet Savcısı Uğur Özbek tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "silah kaçakçılığı" ve "belgede sahtecilik" suçlamasıyla 9 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Batman, Diyarbakır, Mersin, Ankara, İstanbul ve Bitlis'te belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Aralarında CHP Bitlis Adilcevaz İlçe Başkanı Şerif Sayın'ın da bulunduğu belirtilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA