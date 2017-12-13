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Batman'da 4 köyde sokağa çıkma yasağı

Hasankeyf ilçesine bağlı 4 köyde, PKK’ya yönelik operasyon dolayısıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Giriş Tarihi: 13 Aralık 2017 Çarşamba 11:56
Batman'da 4 köyde sokağa çıkma yasağı

Valilikten yapılan açıklamada, Hasankeyf ilçesine bağlı Güneşli, Kayıklı, Kelekçi ve Palamut köyünün Keçili mezrasında PKK terör örgütü mensuplarının yakalanması amacıyla operasyon düzenleneceği bildirildi.

Açıklamada, "Operasyon icra edilecek bölgelerde halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince bugün saat 18.00'den itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilecek." denildi.

 

AA

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