Batman'da 450 yetim giydirildi

Giriş Tarihi: 17 Aralık 2017 Pazar 00:43

Dernek binasında düzenlenen programda bir araya gelen çocuklar için eğlence düzenlendi. Etkinliğin ardından çocuklara kışlık kıyafet yardımı yapıldı.

Dernek Başkanı Hüseyin Şansi, yetimlerin Hazreti Muhammed'in emaneti olduğunu söyledi.

"Yetim gülerse dünya güler" diyen Şansi, şunları kaydetti:

"Yetim kardeşlerimiz bize Hazreti Muhammed'in emanetidir. Emanete sahip çıkmak bizlerin boynunun borcudur. Bu bilinçle hareketle ilimizdeki 450 yetim kardeşimizi bu soğuk kış günlerinde üşümesinler diye sponsorlarımızın da desteğiyle giydiriyoruz. Böylece hem bizler hem de yetim çocuklarımız mutlu oluyor."

Batman'da yetim aileleri yalnız bırakmadıklarını dile getiren Şansi, "İHH İnsani Yardım Vakfı dünyanın değişik bölgelerinde yetimlerin, mazlumların, mağdurların olduğu bölgelerde, nerede muhtaç bir insan varsa oraya koşmaktadır. Biz de burada 450 çocuğumuzu giydiriyoruz. Yetim ailelerimizi çağırarak hazırladığımız kışlık giysileri kendilerine veriyoruz." dedi.