Batman'da çaya devrilen kamyonet: 1 ölü

atman'ın Beşiri ilçesinde, Yanarsu Çayı'na devrildikten sonra suda kaybolan kamyonet ile sürücü Abid Acar'ın cenazesine ulaşıldı.
İkiköprü beldesi Batman-Siirt karayolundaki Avuski-1 Köprüsü'ndeki bariyerlere çarparak Yanarsu Çayı'na devrilen kamyonet ile sürücü Acar'ın bulunması için gece ara verilen arama çalışmalarına havanın aydınlanmasıyla yeniden başlandı.
Çalışmalar sonucunda bulunan kamyonet, jandarma, UMKE, AFAD ile Bitlis Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekiplerince traktör yardımıyla kıyıya çekildi.
Araçtan çıkarılan sürücü Acar'ın cenazesi otopsi için Batman Bölge Devlet Hastanesine götürüldü.
- Kızının düğününden dönüyormuş
Kazanın, Acar'ın, Batman'da kızının düğününde kıyafet yüzünden damadın yakınlarıyla tartışmasının ardından salonu terk etmesi sonrası yaşandığı öğrenildi.
Kamyonetin sudan çıkarılmasına yardımcı olan köylülerden Orhan Doğan, gece Garzan Barajı'nın kapatılmasıyla çaydaki su seviyesinin azaldığını, bu şekilde kamyonete ulaşıldığını söyledi.
Abid Acar'ın kullandığı 72 AH 519 plakalı kamyonet, dün İkiköprü beldesi yakınlarından geçen Yanarsu Çayı üzerindeki Avuski-1 Köprüsü'nde bariyerlere çarptıktan sonra çaya devrilmişti.
AA