Batman'da kırsal kalkınmaya 20 milyon lira destek

Giriş Tarihi: 3 Nisan 2018 Salı 18:19

Cumhuriyet İlkokulu'nda verilen ilk eğitime Gercüş Kaymakamı Ünal Koç, İlçe Emniyet Amiri Talip Panavur ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Siraç Badur katıldı.

Kaymakam Koç, burada yaptığı açıklamada, trafik bilgisinin önemine işaret ederek, "Burada öğrendiğiniz bilgilerle trafiğe çıktığınızda öncelikle ailenizi uyaracaksınız. Babanız ya da anneniz trafikte hata yaptığında onların bu yaptıklarının hata olduğunu onlara söyleyeceksiniz. Birde Gercüş trafiğinde hata yapan sürücüleri bizlere bildireceksiniz. Sizler artık teşkilatımızın fahri polislerisiniz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından, trafik polisleri tarafından öğrencilere uygulamalı eğitim verildi.

Bu arada eğitim programına katılan öğrencilere polis kıyafeti hediye edildi.

AA