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Batman'da kızlar futbol turnuvası

Batman'da düzenlenen okullararası Yıldız Kızlar Futbol Turnuvası sona erdi.

Giriş Tarihi: 14 Mart 2018 Çarşamba 19:10
Batman'da kızlar futbol turnuvası

Kent genelindeki ortaokulların katıldığı turnuvada, Sason temsilcisi İstiklal Ortaokulu kız futbol takımı grubunu lider tamamlayarak şampiyon oldu.

Takım antrenörü ve okulun beden eğitimi öğretmeni Ali Orhan Kılıç, yaptığı açıklamada, şampiyonluklarını bütün annelere, eşlere, ablalara ve kız kardeşlere armağan ettiklerini belirtti.

Birinci olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kılıç, "İlçemiz ilk defa kızlar kategorisinde birincilik elde ediyor. Kısıtlı imkanlara rağmen, hiçbir şeyi bahane göstermeden turnuvaya en iyi şekilde hazırlandık. Hazırlıklarımızı devam ettirip önümüzdeki yıllarda da aynı başarı ve daha iyilerini göstermek istiyoruz." dedi.

 

AA

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