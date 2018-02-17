Batman'da 'Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu'

Giriş Tarihi: 17 Şubat 2018 Cumartesi 22:49

AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Mücahit Fındıklı, "Türkiye büyüyor, aksaklıklara, yaşadığımız darbe girişimine, bütün Avrupa'nın, Amerika'nın dış politikamızda oluşturduğu huzursuzluklara rağmen, son çeyrekte de dünyanın en çok, en hızlı kalkınan ülkesi olduk." dedi.

Batman'da bir otelde AK Parti Genel Merkez Ekonomi İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen "Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu"nun ilk oturumuna partililer, ikinci oturumuna iş adamları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Fındıklı, forumda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tüm engellemelere rağmen son çeyrekte dünyanın en çok, en hızlı kalkınan ülkesi olduğunu söyledi.

"Türkiye büyüyor, aksaklıklara, yaşadığımız darbe girişimine, bütün Avrupa'nın, Amerika'nın dış politikamızda oluşturduğu huzursuzluklara rağmen, son çeyrekte de dünyanın en çok, en hızlı kalkınan ülkesi olduk. Çin'i bile yüzde 11 küsurla geride bıraktık." diyen Fındıklı, 2017 yılını ortalama 7,5 büyüme ile kapatacaklarını belirtti.

Türkiye'nin 2019 seçimleriyle artık başkanlık modeline geçeceğini vurgulayan Fındıklı, yeni sistemle artık şehirlerin siyaset ve beklentileri ile ilgili muhatabının başkan olacağını, bu nedenle şehirlerin görüşlerini şehrin dinamikleri ile görüştüklerini aktardı.

Fındıklı, şöyle devam etti:

"Başkanlık modelinde artık bakanlar siyasi kimlikte olmayacak. Dolayısıyla şehrin siyaset ve beklentileri ile ilgili muhatap meclis ve başkanın bizzat kendisi olacak. Dolayısıyla yapacağımız bu çalışma aslında derlenip, toparlanıp üniversitemizin de katkılarını dahil ederek başkanımıza, reisimize, Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edeceğiz. Dolayısıyla Batman ile ilgili temel, Batmanlının görüşlerini gerçek anlamda yansıtan bir çalışma olsun istiyoruz."

Türkiye'nin kalkınma hamlesi devam ederken Batman'ın bu kalkınma hamlesinden ne kadar pay aldığını belirlemek istediklerini ifade eden Fındıklı, Batman'ı Batmanlılardan dinlediklerini anlattı.

Kentin beklentilerini yakalamaya çalıştıklarını ifade eden Fındıklı, "Yeteri kadar kalkınmayı ve gelişmeyi hissetti mi? Eğer hissetmediyse problemleri nelerdir? Sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin karşılaştığı problemleri, devam eden yatırımları tespit etmeye çalışıyoruz. 15 yıl içerisinde AK Parti hükümetleri döneminde şehrimiz hangi yatırımları aldı ve hangilerinden memnun? Bunları belirleyeceğiz." diye konuştu.

AK Parti Batman İl Başkanı Murat Güneştekin ise forumun kentlerin gelişimi açısından önemli olduğunu dile getirdi.

AA