Batman'da trafik kazası: 3'ü ağır 4 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 29 Mart 2018 Perşembe 08:10

Alınan bilgiye göre, İbrahim Yıldırım'ın (19) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Gercüş-Batman Karayolu'ndaki Gürbüz köyü yakınlarında, sürücüsünün aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Yıldırım ile Cansel Özer (20), Ferhat Taş (17) ve Süleyman Çakır (15) yaralandı. Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Batman Bölge Hastanesine kaldırılan ağır yaralılardan Yıldırım, Özer ve Taş'ın durumunun ciddiyetini koruduğu, Süleyman Çakır'ın durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Trafik kazasıyla ilgili inceleme başlatıldı.

AA