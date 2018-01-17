Baydemir HRÜ'yü meclise taşıdı

Giriş Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 15:01

Son günlerde Şanlıurfa'da kamuoyunda dikkat çeken, Harran Üniversitesi bünyesinde görev yapan adı Soma Maden Faciası'nda da geçen Prof. Ali Sarıışık’ın kardeşi Gencay Sarışık’ın Yükseokul Müdürü, kızı Betül Sarıışık’ın Almanca okutmanı olması ve oğlu İsmail Selçuk Sarıışık’ın HRÜ bünyesindeki yabancı öğrenci sınavını kazanarak Tıp Fakültesi'ine geçişinin aile boyu kadrolaşma iddiaları Baydemir tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine taşındı.

HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir söz konusu iddialarla ilgili olarak TBMM'ye Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemi ile verdiği yazılı soru önergesinde:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Binali Yıldırım tarafından Anayasa’nın 98. ve TBMM İçtüzüğünün 96. ve 99. maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Osman BAYDEMİR

Şanlıurfa Milletvekili

Kamuoyunun hatırladığı üzere Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi’nde aile boyu kadrolaşma olduğu iddiaları gündeme gelmiş ve liyakat ilkelerinin nasıl yok sayıldığı ortaya çıkmıştı. Basına yansıyan bilgilerde aile boyu kadrolaşmanın bir örneğinin de seçim bölgem Şanlıurfa’da bulunan Harran Üniversitesi’nde yaşandığı iddiası yer almıştır. Bu bilgiler arasında Prof. Dr. Ali Sarıışık’ın, Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı olduktan sonra kardeşi Gencay Sarıışık’ın yüksekokul müdürlüğüne getirildiği, kızı Betül Sarıışık’ın Almanca okutmanı yapıldığı, oğlu İsmail Selçuk Sarıışık’ın ise aynı üniversitenin “yabancı öğrenci sınavı”nı “kazanarak” tıp fakültesine girdiği yer almıştır.

Bilindiği üzere 13 Mayıs 2014 tarihinde Manisa Soma’da maden ocağı göçmüş ve 301 emekçi göçük altında kalarak yaşamını yitirmiştir. Manisa Soma’da 301 emekçinin katliam denilecek bir ihmaller zinciri sonucunda yaşamını yitirmesinden sonra sanık avukatlarının talebi üzerine Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından bir rapor hazırlanmış ve bu raporda Prof. Dr. Ali Sarıışık’ın imzası yer almıştır. Sarıışık’ın imzasının yer aldığı raporda, Soma davasında yer alan bilirkişi raporu ile TBMM’nin Soma raporu yalanlanmış, katliamın gerçekleştiği ocakta kömür yangını olmadığı, dolayısıyla işçilerin ifade ettiği gibi U3 panosunda ısınma olmadığı iddia edilmiştir.

Bu bağlamda;

1- Başbakanlığınızın Şanlıurfa Harran Üniversitesi’nde yaşanan aile boyu kadrolaşma hakkında bilgisi bulunmakta mıdır?

2- Başbakanlığınızın Şanlıurfa Harran Üniversitesi’nde yaşanan aile boyu kadrolaşma hakkında bilgisi bulunmamakta ise söz konusu aile boyu kadrolaşmada Prof. Ali Sarıışık’ın kardeşi Gencay Sarışık’ın Yükseokul Müdürü, kızı Betül Sarıışık’ın Almanca okutmanı olması ile yine oğlu İsmail Selçuk Sarıışık’ın ise aynı üniversitenin “yabancı öğrenci sınavı”nı “kazanarak” tıp fakültesine girmesi bir tesadüf müdür?

3- Başbakanlığınızca Şanlıurfa Harran Üniversitesi’nde yaşandığı iddia edilen aile boyu kadrolaşmaya dair hakkaniyet ve liyakat ilkeleri gereğince bir inceleme başlatılacak mıdır?

4- Soma katliamı davasında sanık avukatlarının talebiyle Prof. Dr. Ali Sarışık imzalı Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından hazırlanan ve kömür ocağında kömür yangını olmadığı, dolayısıyla işçilerin ifade ettiği gibi U3 panosunda ısınma olmadığının iddia edildiği ve kamuoyu vicdanında ‘yandaş rapor’ olarak yer edinen rapor ile aile boyu kadrolaşma arasında bir ilişki var mıdır? Yok ise tüm bu aile boyu kadrolaşmanın aynı döneme denk gelmesi tesadüf müdür?