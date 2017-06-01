Baydemir IŞİD'in öldürdüğü askerleri sordu

Giriş Tarihi: 1 Haziran 2017 Perşembe 15:37

HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, Suriye'de IŞİD tarafından esir alındıktan sonra yakılarak öldürüldüğü iddia edilen iki asker ile ilgili olarak Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemi ile TBMM'ye soru önergesi verdi.

HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, Suriye'de IŞİD tarafından esir alındıktan sonra yakılarak öldürüldüğü iddia edilen askerlerle ilgili verdiği soru önergesinde şunları söyledi:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Binali Yıldırım tarafından Anayasa’nın 98’inci ve İç Tüzüğün 96 ve 99’uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Osman Baydemir

Şanlıurfa Milletvekili

İki TSK mensubu askerin yakılarak öldürüldüğünü içeren video kaydı 22 Aralık 2016 tarihinde IŞİD tarafından servis edilmiş, Suriye’nin Bab kentindeki operasyonlar döneminde yayınlanan görüntülerdeki iki askerin IŞİD’e esir düşen Sefter Taş ve Fethi Şahin olduğu iddia edilmiştir. Askerler ile ilgili halen resmi açıklama yapılmamıştır.

Bu bağlamda;

1- Sefter Taş ve Fethi Şahin’in yakıldığı iddia edilen görüntüler gerçek midir?

2- Sefter Taş ve Fethi Şahin ile ilgili son istihbarat ne zaman alınmıştır, içeriği nedir?

3- Sefter Taş ve Fethi Şahin’in ailelerine herhangi bir açıklama yapılmış mıdır? Yapılmış ise kim tarafından ne içerikte açıklama yapılmıştır?